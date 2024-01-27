Yerel seçim havasına giren Türkiye'de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.
En hızlı şekilde çalışmalarını gerçekleştiren AK Parti; İstanbul ve Ankara'nın hem büyükşehir hem de ilçe adaylarını açıkladı.
Diğer bir büyükşehir olan İzmir'de de büyükşehir belediye başkan adaylığı için Hamza Dağ açıklanırken, ilçelerdeki adaylar ise bugün belli oldu.
Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek tek isimleri tanıttı.
İşte AK Parti'nin İzmir ilçe adayları
Aliağa (MHP) - Serkan Acer
Balçova - Erol Eroğlu
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Bergama - Sadık Doğruer
Beydağ - Hüseyin Ay
Bornova -Cevdet Çayır
Buca - Adnan Öztekin
Çeşme (MHP) - Esat Tanık
Çiğli - Murat Gökçekaya
Dikili (MHP) Sema AkıncıKaynak: Ensonhaber