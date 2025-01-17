Tek adayın olduğu Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu, partili delegelerin katılımıyla tamamlandı.

Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığını AK Parti MKYK Üyesi Murat Resul Karaman, Divan Başkan Yardımcılığını Mustafa Önay, Katip Üyeliklerini Cumali Çakırtaş, Ömer Yetişgin ve Zeynep Satıcı üstlendi.

MUHAMMED ÇAĞLAYAN, “BİZDEN DAHA İYİ YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Yaş haddinden istifasını veren AK Parti Van İl Eski Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çağlayan, şu ifadeleri dile getirdi: “Uzun zamandır parti içerisinde yer aldığım görevimden yaş haddinden dolayı yerimi Burak Gültepe’ye bırakıyorum. Şartlar ne olursa olsun yenilenmek, şahlanmak, dörtnala koşmak bizlerin elinde. Tabi bir yanımda heyecan, coşku, hüzün duyguları hâkimken, bir tarafım ise şehrimin geleceği olan siz genç kardeşlerime başkanlık yapmadın onurunu yaşadım. Bizden sonra bayrağı devralacak kardeşlerimin de gençlik adına yapılacak ne varsa bizden daha iyi yapacağına inanıyorum.”

BURAK GÜLTEPE, “TARİH YAZACAĞIZ"

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanı seçilen Burak Gültepe, “Bugün, burada bir araya gelerek tarih yazılacak bir günün heyecanını yaşıyoruz. Tarih yazacağız diyorum, mübalağa etmiyorum, çünkü 23 yıldır tarih yazan, Türkiye’nin kaderini değiştiren bir partiden bahsediyorum. Liderinin izinde Türkiye’nin tarihinde yeni bir sayfa açan partimizin gençleri bugün Türkiye Yüzyılı’nda yazılan tarihin bir parçası olmaya hazır. O gençliğin dünkü kardeşi, bugün artık abisi olan şahsım da liderinin izinde yol yürümek üzere karşınızdayım. Henüz geçtiğimiz günlerde başkanlığa atandım, bugün partimizin ve gençliğimizin güvenoyunu almak ve “Bismillah” demek için karşınızdayım. Bu kongre benim için kıymetli ve önemli, bu vesileyle AK Parti Van Gençlik Kongremizin, şanlı davamızın yeni bir dönemine ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu kutlu yolculuğun bir parçası olarak, sizlerin huzurunda olmaktan onur ve gurur duyuyorum.” dedi.

TÜRKMENOĞLU, “EN GÜÇLÜ MOTİVASYON GÜCÜ GENÇLİKTİR”

Türkiye’de en fazla genç nüfusun olduğu illerden birinin de Van olduğunu ifade eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Kongreler gençler için bir yenilenme, bir heyecan, bir motivasyon gücüdür. Bunu bizim gençlerimiz de iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Van; 30 yaş altı bulunan 280 bin genç nüfusa sahip, genç bir il, bir teşkilatın en güçlü motivasyon gücü gençliktir. Gençlik kolları teşkilatımızın büyük başarıları var. Gençlik bizi uluslararası alanda ve yeni teknolojilerle bilimsel alanda, yapay zekâda ve diğer büyük hamlelerle Türkiye’yi sırtlayıp 2050’ye kadar götürecek" ifadelerini kullandı.

KAYATÜRK, “MAKAMLAR GEÇİCİ, KALICI OLAN DAVAMIZDIR”

Kongrede konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Bu makamlar hepimiz için gelip geçici makamlardır, kalıcı olan davamız. Hareketimize ve parti liderimize göstereceğimiz katkı ve sadakat ile insanlığa ihtiyaç duyulan hizmeti ortaya koymaya çalışıyoruz. Van Gençliği, çalışmalarda kendilerine ihtiyaç duyulduğunu bilen ve bu şuurla hem bölgede hem Türkiye’de ihtiyaç duyulan hizmete katkı sunmayı amaçlıyor.” diye kaydetti.

GÜRAY, “BU KOLTUKLARIN KIYMETİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ”

Vatandaşa hizmet için bu koltuklarda yer aldıklarını dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Bizler bulunduğumuz koltuklarda geçiciyiz önemli olan inandığımız lidere ve onun davasına sadakatli ve samimi bir şekilde hizmet etmek ve bunun için buradayız. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yüzyıl Türkiye’sinde çalışma arkadaşları olarak, teşkilat mensupları olarak bu koltukların kıymetini bilmek zorundayız. Vatandaşımıza hizmet etmek için bu koltukları meşgul ediyoruz, burada teşkilat mensuplarının her bir ferdine sesleniyorum; mütevazi olalım, dik olalım, eğilmeyelim, kimseye de boyun eğmeyelim. Yol yürüdüğüm AK Parti Van Gençlik Kolları eski Başkanı Muhammet Çalağan kardeşime ve onun yönetimine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU, "SİZLERİN ENERJİSİ VE ÇALIŞMALARIYLA BÜYÜK ADIMLAR ATILACAK”

Kongrede konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, “Güneşin ve medeniyetin merkezi olan Van’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kongremizin vatanımıza, milletimize, partimize ve davamıza hayırlı olmasını diliyorum. Buraya kadar hizmet eden sayın başkanlarıma, özellikle de Muhammet Başkanım’a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun, hizmetlerinden dolayı minnettarız. Yeni başkanım Sayın Burak Başkan’a da hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, ekibine başarılar diliyorum. Allah, yar ve yardımcıları olsun inşallah. Dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da selamlarını iletiyorum, gençlerimize selamları var. Bugün burada, geleceğimizi planlayacağız. Sizler, bu ülkeyi yöneten arkadaşlar ve dava arkadaşlarımızsınız. Unutmayın, sizlerin enerjisi ve çalışmalarıyla bu yönde büyük adımlar atılacak” şeklinde konuştu.