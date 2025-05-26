AK Parti Van İl Başkanlığı, oluşturduğu heyetle Özalp ilçesine çıkarma yaptı. Hane ziyaretleri gerçekleştiren AK Partililer, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, il başkanlığı görevini bize tebliğ ettiğinde kendisine durmadan çalışacağımıza ve kendisinin selamını en ücra noktaya dahi taşıyacağımıza dair söz vermiştik. İlkini Saray ilçemizde başlattığımız mahalle ziyaretlerimizin 2. sini bugün, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımızdan oluşan 500 kişilik ekiplerle Özalp ilçemizde gerçekleştirdik.” dedi.

Arvas, ziyarete ilişkin verdiği bilgide; “Kadın kollarımızdan oluşan 200 kişilik gruplar Özalp şehir merkezindeki evleri ziyaret ederken, geriye kalan 300 kişilik grubumuzla da kendi içerisinde gruplar kurarak 54 kırsal mahalle ve 26 mezrada vatandaşlarla bir araya geldik. Kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanımızın selamını ileten arkadaşlarımızın yanı sıra taziye evlerinde de erkeklerle bir araya gelerek içinde bulunduğumuz sürecin ne kadar önem arz ettiğini ve ne kadar kıymetli olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.

“UMUTLAR YENİDEN YEŞERMİŞTİR”

Arvas, yaptığı açıklamada; “Yıllardır hepimizin kanayan yarası olan, evlere ateşler salan, annelerimizin bağrını yakıp çocukları yetim bırakan, ülkenin dört bir yanını gözü yaşlı kılan o vahim süreci geride bırakıyoruz. Atılan samimi adımlar meyvelerini vermiş ve özellikle bölgemizde umutlar yeniden yeşermiştir. Bizlere düşen bu umuda sahip çıkmak, annelerin bağrını yeniden yakmamak, çocukları yetim bırakacak söylemlerde bulunmamaktır. Bu cennet vatanda kardeşkanının dökülmesine sebebiyet veren, kardeşi kardeşe kırdırarak ülkenin gelişmesinin önüne bent olmaya çalışıp nifak tohumları ekenler, artık emellerine ulaşamayacak, gelişen Türkiye’nin önünde duramayacaklardır. Biz bu kutlu sürece yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli ve milletimizin samimiyetine güveniyoruz” diye kaydetti.

VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARI DİNLENDİ

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, son olarak; “Ekiplerimizin mahalle ziyaretleri sırasında mahalle sakinleri kendilerini gayet sıcak ve tatlı bir tebessümle karşılamış, misafirperverliğini göstermiş ve ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Ekiplerimiz de vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek ilgili kurumlarla paylaşmışlardır. Ben AK Parti Van İl Başkanı olarak, AK Partide görev almış ve bu davaya gönül vermiş kıymetli dava arkadaşlarımıza, geçmiş dönemlerde görev almış il başkanlarımız ve belediye başkanlarımıza, kadın kolları başkanımıza ve gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde daima sahada, daima milletimizle iç içe olup programlarımıza devam edeceğiz” dedi.