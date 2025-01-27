AK Parti Van İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Eski İl Başkanı Emre Güray görevi yeni il başkanı Abdulahat Arvas’a devretti.

AK Parti Van İl Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde başkanlarla beraber eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Törende halef-selef başkanlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

EMRE GÜRAY: DERS ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan eski il başkanı Emre Güray, “2023 yılında başladığımız il başkanlığı serüvenimizi; 25 Ocak’ta 8. Olağan İl Kongresi ile birlikte partimizin çeşitli kademelerinde emek harcamış, görev yapmış, görev verilmese dahi partisine desteğini sürdürmeye devam etmiş, onurlu bir duruş sergilemiş Abdulahat Arvas’a devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Siyaset uzun soluklu ve zor bir yarış, biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve başladığımız zaman bize, ilimize ve teşkilatımızın üzerine düşenleri yapmaya çalıştık. Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü, kimi zaman kırgınlıklarla dolu bir süreci atlattık. Birbirinden zor iki seçimi geride bıraktık, bu seçimlerde herkesin istediği seçimleri yapmak mümkün değildi. Ders çıkarmamız gereken bir süreci geride bıraktık. Rakiplerimiz bizlerle bir gün, bazıları ise bizlerle 365 gün uğraştı! Biz bunları tecrübe ettik. Partinin her kademesinde görev yapmış, emek harcamış Abdulahat Arvas’ı, geçmişi de yad ederek tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“PARTİ BİZİM PARTİMİZ”

AK Parti’ye, yeni başkan ve yönetim kuruluna gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğini belirten Güray, “Bundan sonraki süreçte Abdulahat Arvas ağabeyimin yanında durarak, hiçbir soruna mahal vermeden, karşısında durmadan, Cumhurbaşkanımızın atadığı bir il başkanı olduğunu kabul ederek yanında duracağım. Koşmasına müsaade edeceğim, ben de onunla koşacağım, birlikte yol alacağım ama asla arkasından tutup da geriye çekmeyeceğim. Bu güzel bir süreç yeni yönetim kuruluyla icra edilecektir. Parti bizim partimiz, hep beraber bir yumruk olarak vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ABDULAHAT ARVAS: BU LİSTE VAN’IN ÖZÜ, MİLLETİN SÖZÜNÜN LİSTESİDİR

Eski il başkanı Emre Güray’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden yeni il başkanı Abdulahat Arvas, “AK Parti’nin Van’daki yeni yönetim listesi; çok değerli kanaat önderlerinin, aşiret mensuplarının, Türk, Kürt, Laz, Acem herkesin ve her kesimin listesidir. Hepimiz Vanlıyız, hepimiz AK Partiliyiz. Bu liste Van’ın özü, milletin sözünün listesidir. Bizde ayrımcılık ve ötekileştirme yok, olmayacak da. Listeye giren, yönetim kurulunda yer alan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ailesinin siyaset arenasındaki serüveninden de bahseden AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “Ateşten gömlek giydik, bu milletin yararına, faydasına zulmeden, haksızlık eden, milleti birbirine düşman edenlerden değil herkesin kardeş olduğunu göstereceğiz. AK Parti memleket partisidir, Türkiye’nin diğer illerinde hangi çalışmalar varsa burada da aynı çalışmalar olacak… Milletvekilliği dönemimde Van’ın yararına olan çalışmalara imza atmaya çalıştık, Van’ın kamu yatırımı derecesini Türkiye’de 50 ilin altındayken, bizler 9’uncu sıraya getirdik.” şeklinde konuşarak Van adına çalışmalarda bulunacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından yeni il başkanına Abdulahat Arvas’a çiçek takdimi yapılırken, eski il başkanı Emre Güray’a ise çalışmalarından dolayı plaket takdimi yapıldı.