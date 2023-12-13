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Wanhaber / Haber Merkezi

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, yaklaşan yerel seçimler öncesi, aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN FARKINDAYIZ”

Başkan Güray, yaptığı açıklamada; “Sevgili hemşerilerim, bilindiği üzere birkaç ay sonra ülkemizde ‘Mahalli İdareler’ seçimi gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını oylarımızla seçeceğiz.

Bir şehrin yönetimi için hayati bir öneme sahip, böylesi bir seçimde bizler de partimiz adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Van’ımız 13 ilçesi ve büyükşehirle birlikte 14 belediyesiyle bölgesinin idari olarak en büyük ve en kalabalık ilini oluşturuyor. Burada omuzlarımızdaki kıymetli yükün farkındayız” dedi.

“VAN, ADAY BELİRLEME SÜRECİNİN MEŞAKKATLİ GEÇTİĞİ BİR İLDİR”

Van’ın aday belirleme sürecinin meşakkatli geçen illerden biri olduğunu kaydeden AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray; “Van’ımız AK Parti tarafından her zaman olduğu gibi çok önemsenen, üzerinde çalışılan, aday belirleme sürecinin meşakkatli geçtiği bir ildir. Bu anlamda ince eleyip sık dokunan bir sürecin, yani aday belirleme sürecinin çok ayrıntılı bir şekilde devam ettiğini sizlerle paylaşmak isterim.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anlamdaki görüşü, söylemleri ve partimizin yetkili organlarına gönderdiği talimatları hepinizin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçimlerle ilgili, ‘Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi “önceliklerimize” göre yürüteceğiz’ açıklaması bizler için önemlidir. Yine bu sürecin belki de ön plana çıkan söylemi Sayın Cumhurbaşkanımızın da dillendirdiği “kazanabilecek” aday söylemidir” diye kaydetti.

“ADAY BELİRLEMEDE PEK ÇOK PARAMETRE KULLANILIYOR”

Aday belirlemede pek çok parametrenin kullanıldığına işaret eden Güray, şöyle konuştu; “81 ilde partimizin temayül yoklaması gerçekleştirildi. Şehrimizde de teşkilat üyeleri gidip oylarını kullandılar. Bunun yanı sıra anketler de yapıldı.

Bu süreçte hem temayül yoklaması hem anketler hem isim anketleri hem de parti içindeki görüşler, milletvekili kanaatleri gibi pek çok parametre kullanılıyor. Yine Genel Başkanvekilleri öncülüğünde oluşan seçim komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.”

“ŞEHRİMİZ, HASRET KALDIĞI AK BELEDİYECİLİKLE TANIŞMALIDIR”

Güray, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “AK Parti bundan önceki birçok seçimde olduğu gibi bu seçimden de zaferle ayrılmak istiyor. Bu zafer meşalesinin birinde de Van’ımızın ateşi yanmalıdır. Şehrimiz uzun yıllardır hasret kaldığı Ak belediyecilikle artık tanışmalıdır. Bölgesinin cazibe merkezi olan memleketimiz, hak ettiği yerel yönetim hizmetlerine bir an önce kavuşmalıdır. Bunun için 14 belediyeyi de kazanıp, halkımıza armağan etmeyi kendimize bir borç biliyoruz.”

“ADAY BELİRLEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Güray, aday belirleme sürecinin devam ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı; “Kıymetli Vanlılar, 14 belediyemiz için aday belirleme süreci devam ediyor. Şunu çok açık bir şekilde belirtmek isterim ki, ‘kesin aday’ ya da ‘bir ismin kesinleşmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir. Partimizin yetkili organları çalışmalarını sürdürüyor.

İşin tabiatı gereği birçok aday adayı arasından elbette 14 isim belirlenecek ve bu isimlerimizle önemli bir süreci yürütüp, 31 Mart akşamı zaferimizi kutlayacağız. Önemli olan bu süreçte ve sonrasında birlik, beraberlik içinde olmamız ve adaylarımızın etrafında tüm gücümüzle kenetlenmemizdir. Van, belki de son 20 yılda olmadığı kadar bu kez ak belediyeciliğe yakındır. Bu inancı, isteği, çalışmayı büyütmek bizim elimizdedir.”