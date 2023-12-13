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Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Gazeteci Kemal Öztürk'e özel açıklamalarda bulundu.

"İsrail ile ticaret yapan devlet şirketi bulunmuyor." diyen Bakan Bolat, "Ticareti aralarında uluslararası firmaların da bulunduğu özel sektör yapıyor. " ifadelerini kullandı.

"BOYKOTLAR NEDENİYLE DÜŞÜŞ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Bakan Bolat ayrıca İsrail ile ticaret hacmimizin savaşın başlamasından bu yana %50 düştüğünü belirterek iptaller ve boykotlar nedeniyle düşüşün artarak devam ettiğini duyurdu.

İşte Bakan Bolat'ın açıklamaları:

İsrail ile ticaret yapan devlet şirketi bulunmuyor.

Ticareti aralarında uluslararası firmaların da bulunduğu özel sektör yapıyor. İsrail ile Ticaret hacmimiz 2022 yılında 9.4 Milyar dolardı. 7 Ekim’de savaşın başlamasından bu yana ülkemizden İsrail’e yapılan ticarette % 50 düşüş oldu. İptaller ve boykotlar nedeniyle düşüş artarak devam ediyor.