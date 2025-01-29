Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlilik hazırlığında olan genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz kredi desteği sunuluyor.

Bu kredi, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde planlanıyor. Fon, maddi desteğin yanı sıra çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlıyor.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aile Yılı” kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanacağı müjdesini paylaşmasının ardından başvurular artmaya devam ediyor.

2 HAFTADA 23 BİN BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ‘Aile Yılı’ hakkında sunum yaptı.

Göktaş, fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru yapıldığını, bu başvurulardan 23 bin 191’inin 13 Ocak’ta fonun 81 ile yaygınlaştırma müjdesinden sonra geldiğini belirtti.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL

Göktaş, Türkiye’de en fazla başvurunun ise 5 bin 68 ile İstanbul’dan alındığını, İstanbul’u bin 180 ile Ankara, 894 başvuru ile de İzmir’in takip ettiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bakanlığın çalışmalarına da yer verdi. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslak çalışmada sona gelindiğini söyleyen Göktaş, ilgili kurumlarla birlikte çocukların güvenli bir dijital dünyada yaşamalarına yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.

AİLE YILI FAALİYETLERİ 3 KATEGORİDE YÜRÜTÜLECEK

Aile Yılı’nda yürütülecek faaliyetleri üç kategoride topladıklarına dikkat çeken Göktaş, bunların birincisinin ‘ekonomik fayda’ olduğunu söyledi. Göktaş, bu kategoride aile birlikteliğini teşvik edecek çeşitli indirim ve avantajları devreye alacaklarını bildirdi. İkinci olarak, ‘farkındalık oluşturacaklarını’ belirten Göktaş, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine ilişkin gençler başta olmak üzere, vatandaşların farkındalığını artıracak faaliyetler yürüteceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, üçüncü olarak da yıl genelinde aile kurumunun öneminin işleneceği farklı temalarla birçok etkinliği hayata geçireceklerini aktardı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Fona başvuruda bulunmak isteyen çiftlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

-Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,

-Taşınmaz mal sahibi veya hissedarı olmamak,

-Son 6 aylık gelir ortalamasının ve başvuru tarihindeki son aya ait toplam gelirlerinin, asgari ücretin 2,3 katını aşmaması,

-Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Genç çiftler, Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet üzerinden ya da https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden başvuru yapabiliyor.

"AİLE YILI" İLE GÜÇLENEN BAĞLAR

Bu önemli proje, aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin geleceğe güvenle adım atması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Aile ve Gençlik Fonu, sadece mali bir destek değil, aynı zamanda genç çiftlerin sağlam bir temel üzerinde yeni bir hayata başlamaları için rehberlik sunan kapsamlı bir program niteliğinde.