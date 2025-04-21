'Terörsüz Türkiye' dönemi başladı...

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmelerinin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından terör örgütüne 'silah bırakma' çağrısı yapılmıştı.

DEM Parti İmralı'ya bugün bir ziyaret daha gerçekleştiriyor.

HEYET İMRALI'YA GİTTİ

Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile dördüncü kez görüşmek için İmralı'ya gitti.

Görüşmede geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder yer almazken yerine Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Faik Özgür Erol heyete katıldı.

TARİHİ ÇAĞRIDA DA YER ALMIŞTI

Faik Özgür Erol, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı tarihi görüşmede de yer almıştı.

AHMET TÜRK HEYETTE YER ALMADI

Heyette dikkat çeken bir diğer konu ise heyette yer alan Ahmet Türk’ün görüşmede yer almamasıydı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILMADI

HaberTürk'ten Çetiner Çetin ve Hülya Hökenek'in ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.

Türk'ün, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir hastaneye gittiği ve burada kontrol altında tutulduğu belirtildi.

ANKARA'DA TEDAVİ OLUYOR

Ankara'da bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk'ün tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Türk'ün şu an için ileriye dönük bir sağlık riski ya da kritik bir durumun söz konusu olmadığı, doktor kontrolünde tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

ÖNDER'İN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor.

Önder’in sağlık durumuna ilişkin, tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil. Şuuru kapalı, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi.