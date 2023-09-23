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Bitlis, Van ve Hakkari illerinden minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 8 kategoride düzenlenen yarışma bu yıl vefat eden halk oyunları eğitmeni Mustafa Yeğin anısına yapıldı.

Ahlat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasına Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Ahlat Gençlik ve Spor ilçe Müdürü İbrahim Elbir, Türkiye Halk Oyunları

Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Vural Gülmez, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış yarışmanın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ederek, “Bugün burada ev sahipliği yaptığımız ve Mustafa Yeğin hocamızın anısına düzenlediğimiz bu yarışmanın gururunu yaşamaktayız.

Bu yarışmaların kültürlerin buluşması açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğin tarihi ilçemiz Ahlat’ta yapılması anlam ve önemi de çok büyüktür. Tüm yarışmacılarımıza, hocalarımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış’ın konuşmasının ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi’de, “Halk oyunları herkesin çok önem verdiği benimde çok önem verdiği bir alan. Bu kültürümüzü ayakta tutmak hepimiz çok önemli. Bu etkinliğin emrinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Yarışmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra 3 ilden halk oyunları ekiplerinin 8 kategoride sergilediği oyunlar renkli görüntüler oluştururken katılımcılar tarafından keyifle izlendi. Yarışma sonucunda yapılan değerlendirmede Minikler Geleneksel Düzenlemesiz dalda Hakkari Endüstri Meslek Lisesi kulübü birinci olurken, Minikler Geleneksel Düzenlemeli dalda Van Gölü ilk ve Ortaokulu birinci oldu.

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz dalda Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Gençler Geleneksel Düzenlemesiz dalda Bitlis Folklor Araştırma Spor Kulübü birinci olurken, Gençler Geleneksel Düzenlemeli dalda Van İpekyolu Spor Kulübü birinci oldu. Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz dalda Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü birinci olurken, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli dalda Van Urartu Sanat Spor Kulübü birinci oldu.

Ayrıca Yüksekova Belediye Spor Kulübü’de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışma sonucu kategorilerinde birinci olan halk oyunları ekiplerine kupaları protokol tarafından verildi. Kupa töreni sonrası konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, yarışmada emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere çok teşekkür ettiğini belirterek çok mutlu olduklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

Aksu, “Çok güzel performansları zevkle izledik. Tüm hocalarımızı ve oyuncu arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Halk oyunları yarışması tüm halk oyunları ekiplerinin toplu oynadıkları ve renkli görüntülerin oluştuğu oyunlarla sona erdi.İHA