AFAD uzmanları tarafından dernek üyelerine; doğal afetler ve yapılması gerekenler ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi. AFAD yetkilileri, vatandaşların acil durumlar ve doğal afetler konusunda bilinçlenmelerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki destekleri ve çalışmaları toplumun bilinçlenmesi adına oldukça önemlidir" ifadelerini kullandılar.

Van Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bekir Erdoğan dernek üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzde ki dönemde de devam edeceğini söyledi. Görevliler tarafından çadır kurma, yangına müdahale ve enkaz altından yaralı çıkarma konularında dernek üyelerine eğitim verildi.

Van Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bekir Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da meydana gelen sel sonrası bu tür çalışma yapmalarının gerekli olduğunu belirtti.

Özelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra her vatandaşın afetler konusunda eğitim alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Alınan bu eğitimler sayesinde insanlar hem kendilerini hem yakınlarını hem de çevresindeki vatandaşların hayatlarını kurtarmada faydalı olabilirler." ifadesini kullandı.

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikatta olası bir deprem anında yapılması gerekenler gösterilirken Van Arama Kurtarma Derneği ekipleri yıkılan binada mahsur kalan yaralıyı kurtarma operasyonunu canlandırdı.

Van bölge gazetesi