Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Celal Şevgin, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile Vanlıları kızdıracak bir ifade kullandı. Şevgin, açıklamasında "Asgari ücreti Vanlı kardeşlerime yeterlidir" diyerek Vanlıları asgari ücrete layık gördü.

31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala Van’da seçim hareketliliği de başladı. Aday adaylığını açıklayan isimler projelerini kamuoyuna duyurmak ve takdir kazanmak için büyük çaba harcarken AK Parti’den Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayan Celal Şevgin Vanlıları kızdıracak açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama ile projelerini duyuran Şevgin’in Vanlıları asgari ücrete layık görmesi vatandaşları kızdırdı. Şevgin açıklamasında, “Ben özel sektör tüccarıyım. Partimizin yetkilileri yönetici olduğum için beni tanımıyorlar. Benimle ilgili araştırma yapmanızı rica ediyorum. Van halkı beni istiyor. Van şehrimizin en ücra mahallelerini tek tek gezerek, her haneden iş bulamayan çalışamayan 1 Vanlı kardeşimi işe alacağım. Belediyemizde çalışan sayımız 5 bin kişi civarı, 5 bin kişide iş sahası açarak ben istihdamı sağlayacağım. İstihdamını sağladığım vatandaşları farklı alanlarda çalışmaya yönlendireceğim. Özel sektörde hesap kitap yaptım. Bu alanlar; Tekstil hammaddesi pamuktan ipliğe dönüşüm Fabrikası, İrmik ve makarna fabrikası 150 kişi, 2 çimento fabrikası 100 kişi, kireç fabrikası 100 kişi, alçı fabrikası 150 kişi, halk ekmek fabrikası 300 kişi, bulgur fabrikası 100 kişi, Gürpınar Norduz’da süt fabrikası, şehrin belirli yerlerinde gıda tanzim satış yerleri 100 kişi olacaktır” Dedi.

VANLILARI BUNA LAYIK GÖRDÜ

Van için birçok istihdam alanları oluşturacağını söyleyen Şevgin, oluşturduğu istihdam alanalarında çalışanlara ise asgari ücreti layık gördü. Şevgin, “Toplam 10 binin üzerinde kadın ve erkek olmak üzere Van'a istihdam, yatırım, üretim, kamu ve belediye, özel sektör işbirliği ile alım yapacağım. Alımları genelde Merkez Mahaller; Hacıbekir Mahallesi, Yeni Mahalle, Bostanici Mahallesi, Mercimek Mahallesi, Erek Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Yalımerez Mahallesi, Akköprü Mahallesi, Esenler Mahallesi, Ganikoğlu Mahallesi, Sıhke Gölü etrafı, Küme Evleri yani gelişmekte geri kalmış mahalleleri 1 yıl içinde tespit ederek her haneden bir eleman işçi kardeşimi asgari ücretle işe alacağım. Asgari ücret Vanlı kardeşlerime yeterlidir.” İfadelerini kullandı.