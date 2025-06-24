Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 6.96 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.