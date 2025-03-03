1 Ekim 2024'te başlayan süreçte DEM Parti heyetlerinin görüşmeleri neticesinde İmralı'dan gelen mesaj, tarihi bir yolu açtı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve lağvetme çağrısıyla birlikte gözler, gelecek yeni adımlarda.

Bu kapsama sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle görüşmeleri de gündemde.

DEVLET BAHÇELİ 3 İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Öcalan'ın çağrısından hemen sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM'li Ahmet Türk'ü arayıp telefonda görülen Bahçeli'nin, tutuklu Selahattin Demirtaş ile de telefon görüşmesi yaptığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Sürece ilişkin olumlu gelişmelerden biri olarak yorumlanan görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı.

DEMİRTAŞ'A ÖZEL İZİN: EŞİNİN AMELİYATI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın geçireceği bu ameliyata refakat edebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Demirtaş'ın başvurusu, bakanlık tarafından olumlu karşılandı. Demirtaş, bakanlığın özel izniyle İstanbul'a geldi ve eşine ameliyat kapsamında refakat etti.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME BURADA OLDU

Bahçeli ile görüşme de burada gerçekleşti.

Bahçeli görüşmede, Demirtaş'a eşi için geçmiş olsun dileklerini iletti ve başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş’a teşekkür etti.