TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, nisan ayında açlık sınırı 24.035 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 78.291 TL'ye yükseldi. Önceki ayda bu rakamlar sırasıyla 23.615 TL ve 76.922 TL olarak açıklanmıştı.

Raporda şöyle denildi:

"TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Nisan ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24.035,59 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78.291,84 TL’ye Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 31.142,48 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Nisan 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 35,60 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 51,58 olarak gerçekleşti.

Çalışanların yaptığı harcamaların önemli bölümünü oluşturan gıdada devam eden ve önlenemeyen fiyat artışları nedeniyle geçim koşulları her gün biraz daha ağırlaşmaktadır. TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı son bir ayda 420 TL arttı.

Aylık artışlar birikerek yılın ilk yarısına gelmeden ailenin mutfak harcamasına 1904 TL ek yük olarak yansıdı. Yoksulluğun azaltılması ve giderek ortadan kaldırılması için ücret gelirlerinin gelir politikası çerçevesinde sadece enflasyon artışına bağlı olmadan iyileştirilmesi de gündeme gelmelidir.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk tutarları ücret düzeyi değildir. Dört kişilik bir ailenin yaşadığı haneye, temel ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için, aylık olarak girmesi gereken toplam gelirdir. Ancak ülkemiz şartlarına bakıldığında, özellikle ücretli çalışanlarda, hanede çalışan sayısının genellikle bir kişi olduğu ve haneye giren başka bir gelir kaynağının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamayan asgari ücretle ailenin geçimini sağlamak mümkün değildir."