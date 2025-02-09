Abdurahim Yeşilağaç, Van ve çevresinde yıllardır yaptığı gazetecilik çalışmalarıyla tanınıyordu. Yerel haberlerden toplumsal sorunlara kadar birçok konuda kaleme aldığı yazılarıyla bölge halkının sesi olmayı başaran Yeşilağaç, mesleğine olan bağlılığı ve dürüst çalışmalarıyla takdir topluyordu. Gazetecilik kariyeri boyunca birçok gence de ilham kaynağı olan Yeşilağaç, Van’da gazeteciliğin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.

Dün ani bir kalp krizi geçiren ve ardından kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yeşilağaç, hayatını kaybetti.

Yeşilağaç’ın vefat haberi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

WanHaber olarak değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TAZİYE BİLGİLERİ:

Esendere Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami | İpekyolu