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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklandıktan hemen sonra seçim bölgesi olan Van’a gelip çalışmalarına başlayan Arvas, milletvekilliği döneminde şehrin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini ve birçok konuyu çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan adayı Arvas, büyükşehir belediyesini kazanmaları halinde şehrin çehresinin değişeceğini söyledi.



“YÖNETİŞİM ŞEKLİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Van’ın gelişimini, kalkınmasını engelleyecek hiç kimsenin makul gerekçesinin olamayacağını belirten Arvas, “Biz istiyoruz ki bölgesinin en büyük cazibe merkezi olan ilimiz her anlamda gelişsin ve ilerlesin. Bunun önüne ne kişisel ne de belli söylemler, ihtiraslar üzerinden set çekemeyiz. Bu gelişimin ve ilerlemenin aslında formülü basittir. Bunun formüllü şehri gerçekten bilen kişilerin ve ekiplerin görev başına gelerek bu hizmet çarkını işletmesidir. Tek taraflı olarak belirlenen ilişkiler yerine çok aktörlü ve etkileşimli ilişkileri içeren ve birlikte yönetme, birlikte düzenleme felsefesine dayalı ‘yönetişim’ şeklini hayata geçireceğiz. Bunu yaparken de tabi iktidarın gücünü olabildiğince kullanmamız gerekiyor. Van iktidarın nimetlerinden belediyecilik anlamında da çok daha fazla yararlanabilir. Bu değişim ve dönüşüme bir şans tanımamız gerekiyor” dedi.

“BU ÖNEMLİ KREDİYİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR”

Arvas, Van’dan çok daha küçük ve potansiyel anlamında düşük illerin aşama kaydettiğini söyleyerek, “Şehrimizin yerinde sayması, gerilemesi bizleri üzüyor. Bunun önüne geçmek için sadece bireysel çabalar yeterli olmuyor. Bu kötü gidişata yüksek bir şekilde ses çıkarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızda da bu anlamda çok değerli söz aldık. Bize ‘Siz Van’ı kazanan, biz Van’ı uçuralım’ dedi. Bu önemli krediyi kullanmamız gerekiyor. Bu fırsatı tepmemeliyiz. Tercihlerimizi şehrimizin kalkınması ve güçlenmesi için daha yaşanılabilir bir yer olması için kullanmalıyız. Geleceğin Van’ını hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimiz ile ilgili politikaları tüm paydaşlarla birlikte oluşturacağız. Sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkârlarımızla kenetlenerek hep birlikte kazanacağız. Bu şehrin gelişimi için de bir kırılma noktası olabilir. Şehrimizi biz yönetelim. Her şey kadir şinas Van halkının elinde” şeklinde konuştu.