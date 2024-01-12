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Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından ABD ve İngiltere harekete geçti.

Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in başkenti Sana ile Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Amerikalı yetkililer en az 12 Husi hedefinin vurulduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Biden: İleri tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğiz

Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün talimatımla ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Saldırıların Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirten Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan Amerikan gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetti.

Husilere karşı hem bölgede ABD öncülüğünde kurulan deniz gücüne hem de uluslararası kamuoyunda oluşan yaklaşıma dikkati çeken Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) önceki gün alınan ve Husilerin saldırılarına son vermesi çağrısı yapan kararı hatırlattı.

"Yemen'deki bu saldırılar ABD ve müttefiklerinin dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atılmasını ve personelimizin hedef alınmasını tolere etmeyeceğimizin açık mesajıdır" değerlendirmesini paylaşan Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceklerini vurguladı.

Pentagon'dan saldırı detayı

Saldırıda Husilere ait insansız hava araçlarını balistik ve seyir füzeleri ile radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını kaydeden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin bundan sonra da Yemen'deki Husilere yönelik gereken hallerde saldırı hakkını mahfuz tuttuğunu ve Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin istikrarlı şekilde sürmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Saldırıya ilişkin telefonla brifing düzenleyen üst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de Yemen'in ABD veya İngiltere'ye ait herhangi bir savaş uçağı ya da savaş gemisini hedef aldığı yönündeki iddiayı reddederek, "Şu anda Husilerden herhangi bir karşılık görmedik" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Sunak: Husileri saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz

Kızıldeniz'deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de Husiler tarafından kullanılan askeri tesislere hedefli saldırılar düzenlediğini belirterek son aylarda Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemiciliğe karşı bir dizi tehlikeli ve istikrarı bozucu saldırı gerçekleştirerek İngiltere ve diğer uluslararası gemileri tehdit ettiğini, hayati ticaret rotasında büyük aksamalara yol açtığını ve emtia fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.

Söz konusu eylemleri 'pervasız' olarak niteleyen Sunak, bu eylemlerin denizde hayatları riske attığını ve Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Sunak, uluslararası toplumun defalarca yaptığı uyarılara rağmen Husilerin Kızıldeniz'de bu hafta İngiltere ve ABD savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini anımsatarak şu ifadelere yer verdi:

Bu kabul edilemez. İngiltere her zaman seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını savunacaktır. Bu nedenle Husi askeri kabiliyetlerini zayıflatmak ve küresel deniz taşımacılığını korumak amacıyla ABD ile birlikte Hollanda, Kanada ve Bahreyn'in operasyonel olmayan desteğiyle bu saldırılarla bağlantılı hedeflere karşı meşru müdafaa kapsamında sınırlı, gerekli ve orantılı eylemde bulunduk.

Kraliyet Donanması, Husilerin saldırganlığını caydırmak üzere çok uluslu Refah Muhafızı Operasyonu kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezmeye devam ediyor. Husileri saldırılarını durdurmaya ve gerilimi azaltacak adımlar atmaya çağırıyoruz.

Husiler: Kızıldeniz'deki savaş gemilerini hedef aldık

Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, sosyal medya hesabından açıklamada, "Yemen'in ABD ve İngiltere'ye yanıtı gecikmedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile askeri bölge ve üslerine güçlü bir şekilde karşılık veriyor." ifadelerine yer verdi.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de sosyal medya hesabından, "Ülkemiz ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." paylaşımında bulundu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Yemen'deki Husilerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası deniz görev gücü kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar küresel ekonomide yeni bir tedarik zinciri krizinin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.