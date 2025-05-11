Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, okulun eski mezunlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla paneller dizisi organize ediyor. Etkinlik kapsamında, mezunlar kariyer ve hayat tecrübelerini yeni nesillere aktaracak.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen paneller dizisinin ilki, 22 Mayıs’ta Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak. Panelde; Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Fethi Soyalp, Doç. Dr. Mustafa Bilici, Doç. Dr. Metin Eren, Doç. Dr. M. Baki Bilik ve Araştırma Görevlisi İsmail Derrida Kıran konuşmacı olarak katılacak ve deneyimlerini paylaşacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Suvat Parin’in üstleneceği etkinlik, lisenin mezunları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, panel hakkında yaptığı açıklamada, “77 yıllık köklü bir geçmişe sahip Van Atatürk Lisesi, bizler için büyük bir değer taşıyor. Bu panellerle, mezunlarımızın öneri ve deneyimlerini yeni nesillere aktararak lisemizin mirasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.