Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) dün yaptığı açıklama ile Van’da14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında su kesintisi uygulanacağını bildirmişti.

Uzun süre su kesintisi olmasının kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde salgın hastalıklara davetiye çıkarabileceği belirtilirken, vatandaşlar bu duruma sosyal medyada büyük eleştiri ve tepki gösteriyor.

Van’da, su kesintileri ile defalarca gündeme gelen VASKİ, son duyurusu ile birlikte vatandaşlardan büyük eleştiriler aldı. Vatandaşlar, 6 günlük su kesintisinin, bu sıcak günlerde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

VASKİ ve yetkili kurumlara sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan vatandaşlar, 6 günlük su kesintisinin normal olmadığını ve bu seviyenin mutlaka daha asgari seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguluyor.

“6 GÜN SU KESİNTİSİ KABUL EDİLİR DEĞİL”

Sosyal medya hesabından su kesintisine ilişkin paylaşımda bulunan bir vatandaş, “Hijyende olmazsa olmaz olan suyun 6 gün kesilecek olması ne demek?” ifadelerini kullanırken, VASKİ’nin sosyal medya hesaplarında su kesintisini paylaştığı duyurunun altına da onlarca eleştiri yapıldı.

Vatandaşlar, bu sıcak ve kavurucu günlerde en büyük ihtiyacın su olduğunun altını çizerken, 6 günlük sürenin mutlaka mümkün olan en alt seviyeye düşürülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Van’da, suların kesilecek olması, olası salgın hastalıklar konusunda vatandaşları tedirgin ediyor.

Bu duruma ilişkin, VASKİ’nin aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini belirten bir vatandaş da; “Kentin bütün alanına bir anda su verilmemesi ciddi bir sıkıntı. Hemen hemen her mahallede farklı zamanlarda kesinti olması ayrı bir sıkıntı. VASKİ’nin çıkıp hem teknik yönden hem de halkı bilgilendirici geniş açıklama yapması gerekiyor” derken, diğer bir vatandaş da; “Bu sıcak günlerde bir hafta suların akmaması demek hastalık demek. Kavurucu sıcaklarda bu kadar uzun süreli su kesintisi doğru bir karar değil. Bu karar gözden geçirilmeli. Gereken neyse yapılmalı ve su kesintileri ile yeni bir mağduriyet oluşturulmamalı” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci