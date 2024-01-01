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Emekli zammı, memur maaşı zammı! Milyonlarca kişi Ocak zammı için Çarşamba gününe dikkat kesildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistler Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 seviyesinde artacağını tahmin ediyor.

ENFLASYON SIFIR BİLE GELSE BU ORANLAR CEPTE

Ancak milyonların 5 aylık dönemde alacağı rakam ise şimdiden cepte. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 33,66, memur ve memur emeklisi için yüzde 45’lik artış kesin. Yani enflasyon Aralık ayında sıfır dahi gelse milyonlar bu artış oranını garanti altına almış durumda.

YeniAsır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, sadece memur ve emekli değil yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak.

İŞTE GELİRLERİ ARTACAK KESİMLER

İŞÇİLER

Yılın son günlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Buna göre brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. Artış oranı Yüzde 49.11 oldu. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI

Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek. Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Yüksek maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutulacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme yapılması da gündemde.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memurlar ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz ayındaki artışlar toplu sözleşmede belirleniyor. Bunun üzerine de enflasyon farkı konuluyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek.

SOSYAL YARDIMLAR

Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI

Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

İŞSİZLER

Yeni yılda işsizlik maaşı da yükselecek. İşsizlik maaşının taban ve tavan ücretleri yeni asgari ücrete göre belirlenecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam da brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. Bu durumda en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL'ye en yüksek işsizlik maaşı da 15.880 TL'ye çıkacak.

KIDEM TAZMİNATI

Yeni yılda alınacak kıdem tazminatlarının taban ve tavan miktarları da artacak. En düşük aylık kıdem tazminatı miktarı yeni asgari ücret olan 20.002 TL'den hesaplanacak. En yüksek aylık kıdem tazminatı ise memurlara yapılacak zam oranında artacak. Yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 35.233 TL'ye kadar yükselecek.

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