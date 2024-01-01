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İstanbul Esenler'de korkunç bir kaza meydana geldi...

Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde Ufuk Kaplan'ın kullandığı ve süratli olduğu öğrenilen otomobil yol kenarında park halinde bulunan tırın altına girdi.

O esnada yoldan geçen vatandaşlar, tırın altında kalan otomobili fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfiaye sıkışanları kurtarmak için uğraş verdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tırın altında sıkışan aracı yoldan geçtiği esnada şans eseri fark eden Muhammet Özparlak, "Biz benzinliğe gidiyorduk. Aracı park halinde zannettik. Yüksek sesle müzik çalıyordu. Durduk, ekiplere haber verdik. Birisi ses veriyordu, diğerinden ses gelmiyordu. Arabayı park edip ambulans ve itfaiyeyi aradık" ifadelerini kullandı.