Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Ramazan Çetin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

51 ilin emniyet müdürü değişti

Ankara ve İzmir'in emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Van emniyet müdürü değişmedi

16 Nisan 2021 tarihinde Van Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Atanur Aydın, atama listesinde yer almadı. Hakkari'den Van'a atanan ve bölgede sevilen isimler arasında yer alan Atanur Aydın, Van'daki görevine devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki atamalarını görmek için tıklayın