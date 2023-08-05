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WanHaber – ÖZEL

Van Büyükşehir Belediyesi’nin Vangölü Aktivistleri Derneği koordinesinde düzenlediği 5. Van Denizi Bisiklet Festivali dün Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkı’nda kurulan çadırlarla başlamıştı. Sabah saatlerinde bisiklet severlerin pedal çevirmesi ile devam eden festival renkli görüntülere sahne oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin Vangölü Aktivistleri Derneği koordinesinde düzenlenen festival, bir çok il ve İran’dan olmak üzere 250 sporcu katıldı.

Van Gölü’nü korumak ve tanıtmak amacı ile düzenlenen festivalde sporcular, 11 Ağustos’a kadar Van Gölü çevresinde pedal çevirecek.

Düzenlenen festivale Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ve sporcular katıldı.

“VAN GÖLÜ KİRLENMESİN MAVİ KALSIN “

5. Van Denizi Festivali’nde açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, “Van Gölü Bisiklet Festivalimizin beşincisini gerçekleştirmekteyiz. Bu etkinliği gerçekleştirirken bir çok şeyi bir arada hedefliyoruz.

Bu işe ilk çıkıldığında her zaman söylediğimiz ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’, sloganımızı muhafaza etmek istiyoruz. Denizimize sahip çıkmak istiyoruz. Bununla birlikte yöremizin bölgemizin muhteşem Van denizimizin turizmle ilgili de gündemde kalmasını istiyoruz.

450 km parkurla bir hafta sürecek bir etkinlik. Dolayısıyla bir çok ilden gelen bisiklet severlerimiz, pedal çevirecek olan bisiklet dostumuz da burada, biraz önce sohbet etme fırsatı yakaladık, her ilden gelen katılımcılar var, dolayısıyla Van’ımızın da ötesinde Türkiye geneline yaymış olduğumuz bir etkinlik haline geldi ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum, Van Gölü aktivistlerimize, gölün etrafında bulunan destek veren yerel yönetim ve belediyelere teşekkür ederim, bizde büyükşehir olarak üstümüze düşeni yapıp gereken desteği vermeye devam ediyoruz.

Kazasız belasız hem gölümüzü tanıtan hem yöremizi tanıtan güzel bir etkinlik olması temennisiyle gölümüzün her zaman mavi kalması temennimizi ifade edelim” diye konuştu.

Dün Van Kalesi yerleşkesine kurulan çadırlarla başlayan 5. Van Denizi Bisiklet Festivali, bisiklet severlerin Edremit’e pedal çevirmesi ile devam etti.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk