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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre; Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi büyükelçileri görevden alındı.

Büyükelçiliklere atamalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

- Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

- Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

- Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

- Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI atanmıştır.

ensonhaber