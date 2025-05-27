Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına 1 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

Bartın'ın Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde ise halk oylaması için seçmenler sandık başına gidecek.

Seçimlerde, oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 olarak uygulanacak.

SEÇSİS'ten oy verilecek sandık görülebilecek

Seçim yapılacak bölgeler ile oy verebilecek kişiler, YSK'nin SEÇSİS sistemi üzerinden oy verme yerlerini ve sandıklarını öğrenebilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlerine geçilecek.

İlk sonuçlara ilişkin olağan itiraz süreci iki hafta olarak uygulanacak.

İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.