Günlük Şifre: FOMO

Morse Kodu Gösterimi:

F = ● ● ▬ ●

O = ▬ ▬ ▬

M = ▬ ▬

O = ▬ ▬ ▬

Hamster Kombat Günlük Kombo Kartları:

Lisans Asya (Yasal)

License Turkey (Legal)

Consensus Piranha Pass (Özel)

Hamster Kombat'ın büyük borsalardan biri olan Binance'de listelenme tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

Oyun severlerin merakla beklediği bu günlük kombo, oyun deneyimlerini zenginleştirecek ve ek avantajlar sağlayacak. Kullanıcılar, 1 milyon altın kazanma şansı elde edebilecekler. Oyuncular, 26 Haziran tarihli günlük kodu kullanarak oyun içerisindeki keyfini artırabilirler.