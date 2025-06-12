Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı düştü.

Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra havalimanı çevresindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine çarparak düştü.

UÇAKTA 244 KİŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 244 kişi bulunduğu bildirildi.

Hint medyasına göre, uçak kalkış sırasında havalimanını çevreleyen bir duvara çarptı, ancak kazanın kesin nedeni henüz doğrulanmadı.

ENKAZA AİT İLK GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgeye ulaşan yollarda güvenlik nedeniyle kapatmalar yapıldı.

Uçağın enkazına ait ulaşılan ilk görüntülerde, kaza bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

CAN KAYBI YA DA YARALI SAYISI HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer, kazada can kaybı veya yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü ve bu nedenle çevrede de hasar oluştuğunu belirtti.

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı ve ilgili otoriteler, kazanın nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Uçağın düşüşüne teknik bir arıza, pilot hatası ya da başka bir dış etkenin mi yol açtığı henüz netlik kazanmadı.