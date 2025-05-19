Sağlık kaynaklarından AA'ya yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinlilerin evlerine ve sığındıkları çadırlara düzenlediği 14 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Faluce Çarşısında sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen hava saldırılarında 5 Filistinli, Gazze kentinin El-Yermuk bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli can verdi.

Deyr el-Belah ve Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen 4 hava saldırısında ise 3'ü çocuk, 1'i kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu topçuları Han Yunus'un kuzeydoğusundaki El-Karara kasabasına saldırdı. Nasır Hastanesi yakınındaki bir güvenlik merkezi de hedef alınırken burada can kaybı yaşanmadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasına doğru top atışları yaptı.

Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

Yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesi tıbbi malzeme deposunu hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin tıbbi malzeme deposuna saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin tıbbi malzeme deposunu hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu hastanede hasar oluşurken, tıbbi malzemelerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 13 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Nasır Hastanesi'ni hedef alarak orada tedavi gören çok sayıda Filistinliyi öldürmüş ve yaralamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail ordusuna bağlı özel birim, Han Yunus'taki baskında bir Filistinliyi öldürerek ailesini alıkoydu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından bugün sabah erken saatlerde düzenlenen baskında bir Filistinli öldürüldü, eşi ve çocukları alıkonuldu.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait özel bir kuvvet birimi, Han Yunus kentinin El-Ketibe bölgesine sızarak Filistinli Ahmed Serhan'ı direkt hedef alarak öldürdü.

İsrail güçleri daha sonra Serhan'ın eşi ve çocuklarını, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu şekilde alıkoyarak bölgeden ayrıldı.

Baskının ardından bölgeden çekilen İsrail birimi, dış görünüşü yerinden edilmiş kişilerin eşyalarına benzeyen, kamufle edilmiş boş büyük bir kutu bıraktı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarına göre, söz konusu özel birlik, El-Ketibe bölgesine gizlice sızarak Serhan'ı doğrudan hedef aldı.

İsrail askerleri daha sonra Serhan’ın eşi ve aralarında 10 yaşındaki oğlunun da bulunduğu çocuklarını alıkoyarak bölgeden ayrıldı.

Tanıkların aktardığına göre, İsrail birimi bölgeden çekilmeden önce, dış görünüşü yerinden edilmiş sivillerin eşyalarına benzeyen kamufle edilmiş büyük bir boş kutu bıraktı.

Filistinli sağlık kaynakları, Serhan'ın naaşının Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne getirildiğini doğruladı.

Öte yandan Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, İsrail güçlerinin El-Ketibe ve 5. Cadde bölgelerinde nokta saldırıları gerçekleştirdiğini ve Filistinli bir kişinin infaz edildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail'in baskından önce bölgede yoğun hava saldırısı düzenlediğini, hareket eden her hedefe rastgele ateş açıldığını aktardı.

İsrail ordusundan saldırıya dair şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Söz konusu baskın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü geniş çaplı saldırılar sürecinde özel birimlerce düzenlediği ilk operasyon değil. En dikkat çeken örneklerden biri, 8 Haziran'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen ve dört İsrailli esirin kurtarıldığı, ancak 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskındı.

Son baskının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiği yönündeki açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in son kara saldırısının "Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde katliamları yoğunlaştırmayı" hedeflediği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıların aylarca sürebileceğini ve "çatışma bölgelerindeki tüm sivillerin tahliyesini" içerebileceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Netanyahu, Gazze'ye insani yardım girişini eleştiren bakanlara yanıt verdi ve yardım geçişine izin verme konusunda baskı gördüklerini itiraf etti.

İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık." dedi.

Gazze'de insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf eden Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan ölme durumuna gelmemeliyiz." ifadesini kullandı

Yardımların Hamas'a ulaştığını ve bu sebeple yardım geçişini durdurduklarını savunan Netanyahu, ABD ile farklı bir mekanizmanın kurulmasına karar verdiklerini, buna göre oluşturulacak dağıtım noktalarında İsrail ordusunun yardımların güvenliğini ve ABD'li şirketlerin dağıtımı sağlayacağını kaydetti.

Netanyahu, bu noktaları oluşturmak için çalıştıklarını, fakat kurulması zaman alacağı için en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıkladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda uluslararası baskı gördüklerini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz.' dediler."

Netanyahu, yeni mekanizma hayata geçirilene kadar Gazze'ye temel miktarda gıda ve ilaç girişine izin vereceklerini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı: Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini belirterek, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." dedi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye asgari düzeyde insani yardım girişine izin vereceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze'de işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırı planı hakkında konuşan aşırı sağcı bakan, artık ordunun farklı bir yöntem benimsediğini kaydederek, "İşgal ediyoruz, temizliyoruz ve orada kalacağız." dedi.

Smotrich, "Gazze'de kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." diyerek Gazze Şeridi'nden Filistinlileri önce şeridin güneyine ardından üçüncü ülkelere göçe zorlayacaklarını "Nüfus, Gazze Şeridi'nin güneyine ve oradan da üçüncü ülkelere ulaşacak." sözleriyle ifade etti.

Gazze Şeridi'ne asgari miktarda gıda ve ilaç girmesine izin vereceklerini aktaran Smotrich, Gazze'ye insani yardım girişine karşı çıkmayı sürdüreceğini, fakat istifa etmeyeceğini kaydetti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı, yardımların dağıtımını sağlayacak yeni mekanizma için ABD şirketinin birkaç gün içerisinde geleceğini, yardımların ulaşması için uluslararası talep geldiğini ve Filistinlilere sadece bir tabak yemek verileceğini söyledi.

İsrail güvenlik kabinesi, 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle insani krizi derinleştirdiği Gazze'ye "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin verme" kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım dağıtımı için yeni mekanizma kurulacağını, en erken 24 Mayıs'a kadar eski yöntemle yardımların dağıtılacağını, İsrail ordusunun yardım dağıtımı yapılan noktalarda "kontrolü sağlayacağını" açıklamıştı.

İsrail'in 79 gündür açlığa mahkum ettiği Gazze'ye 9 yardım tırın gireceği iddia edildi

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Tel Aviv yönetiminin 9 yardım tırının girişine izin verme niyetinde olduğu öne sürüldü.

Haberde İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki "operasyonlarının" koordinatörü Gassan Alyan'ın "Çocuklara yönelik gıda dahil olmak üzere insani yardım yüklü 9 tır önümüzdeki saatlerde İsrail toprakları üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş ise Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bugün ilerleyen saatlerde ek yardım kamyonlarının da gelmesi bekleniyor ancak henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'de yer alan haberlere göre, beklenen yardım girişi, ABD ve Avrupa'nın İsrail'e yaptırım uygulanması yönündeki baskı ve tehditleri altında gerçekleşecek.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımının bir parçası olarak, en son 2 Mart'ta sınır kapılarını kapatarak yardım geçişlerini durdurmuştu. Tel Aviv yönetimi, böylece Gazze'deki yaklaşık 2,4 milyon Filistinliyi sistematik olarak açlığa mahkum etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 160 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in yönlendirmesiyle, "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen kalıcı işgal planı kapsamında saldırıların düzenlendiği aktarıldı.

Son 24 saatte Gazze'ye 160 hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Hamas'a ait silahların ve altyapının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

Plan kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskı sonucunda pazar gecesi Gazze'ye "kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini" onaylamıştı.