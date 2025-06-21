29 yaşındaki sosyla medya fenomeni Nihal Candan'dan acı haber geldi.

Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte ciddi sağlık problemleriyle mücadele etti. Tahliyesinin ardından sağlık durumu hızla kötüleşti.

Yoğun bakıma kaldırılan Candan, son günlerinde 23 kiloya kadar düşmüştü. Kalbi iki kez durdu; ilk müdahaleyle hayata döndürüldü ancak ikinci müdahalede yaşam savaşı sona erdi.

Ailesi ve yakın çevresi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

CEZAEVİNDE YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞINA YAKALANDI

2023 yılında “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süre zarfında yeme bozukluğu hastalığına yakalandı.

Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle 2024 sonunda tahliye edildi. Ancak Candan'ın hastalığı ilerlemeye devam etti.

KRİTİK SÜREÇ HASTANEDE BAŞLADI

Haziran 2025’in başında hastaneye kaldırılan genç fenomenin kilo kaybı tehlikeli boyutlara ulaştı.

Yoğun bakımda bir kez kalbi duran Candan, yapılan müdahale ile hayata döndürülse de durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

21 Haziran’da ise ikinci kez kalbi durdu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORGAN İFLASI RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI

Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan, günlerdir sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunuyordu.

Ailenin yaptığı açıklamada “organ iflası” riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Nihal Candan’ın ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

1995 doğumlu Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla tanındı, daha sonra kardeşi Bahar Candan’la birlikte medyada sık sık yer aldı.

2016’da “Survivor” yarışmasına katıldı. Son yıllarda ise sosyal medya paylaşımları ve hakkındaki dava süreciyle gündeme geldi.

Anoreksiya Nervoza Nedir?

Anoreksiya Nervoza, kişinin kilo alma korkusuyla yemek yemeyi kısıtlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir yeme bozukluğudur. Genellikle kişinin beden algısı bozulur; kişi çok zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder. Bu durum aşırı kilo kaybına, hormonal dengesizliklere ve hayati tehlike yaratabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Psikolojik destek ve beslenme tedavisiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Özellikle genç kadınlar arasında yaygındır.