2025 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil olarak yeniden belirlendi.

Türkiye'de çalışanlara verilecek olan günlük yemek ücreti 240 lira oldu. Yüzde 10 KDV dahil minimum ödenmesi gereken yemek ücreti ise 264 lira olarak belirlendi.

Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, ödemeleri vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

2024'TE GÜNLÜK YEMEK 187 LİRAYDI

2024 yılında KDV dahil 187 TL olan günlük yemek bedelinde gelir vergisi istisna tutarı, 30 Aralık 2024 tarihli 32768 sayılı Resmİ Gazetede yayımlanan 329 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2025 yılı için önceki seneye göre yüzde 41,18 artış yapılmış oldu.

ÜST LİMİT

Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.