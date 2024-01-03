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Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2023 yılında oldukça konuşulmuştu.

Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi, geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı.

2024 yılında ek MTV olacak iddiaları

"2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası son günlerde oldukça konuşulmuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Böyle bir çalışma yok"

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.