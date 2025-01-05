Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde önceki akşam saatlerinde, geçmişten gelen husumet nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu gerginlik, kısa sürede büyüyerek silahlı bir kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında Nurgül Kocaoğlu (49), Hatice Gümüş (47) ve H.G. (47) av tüfeği ve tabancayla vurularak ağır yaralandı.

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar hızla Sandıklı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve Ö.G., T.G., H.K., E.K., H.G., S.G., Y.D. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ö.G., T.G., H.K. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGANIN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Yaşanan trajedinin temelinde, taraflar arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklara bağlı bozulmuş komşuluk ilişkilerinin olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş’ün cenazeleri birer gün arayla düzenlenen törenlerle defnedildi. Köyde yaşanan bu üzücü olay, hem geride kalan aileler hem de bölge sakinleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.