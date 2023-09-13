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Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında saat 13.45 sularında tavan göçmesiyle göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre üç işçi göçükten yaralı olarak kurtarılırken bir işçi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: 6 İŞÇİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığ paylaşımda göçük sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirterek "Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

"PATLAMA OLMADI"

Vali Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, göçüğün tavan çökmesiyle meydana geldiğini belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Kurtarma çalışması tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" dedi.

AFAD: GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLER İHBARDA BULUNDU

AFAD'tan göçükle ilgili yapılan açıklamada "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir" dendi.

iha-aa