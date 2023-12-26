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Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve gıda mühendisleri, son günlerde büyük şehirlerde sıkça rastlanan, insan sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere neden olan Çin Kestanesi için denetim yaptı.

Aktar ve kuruyemişçi ve kestanecileri gezen ekipler satılan kestaneleri inceledi. Boyut ve yapısından şüphelenilen kestanelere el konulurken bazı kestaneler ise incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Yerel ve ulusal marketlerde de denetim yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi, ambalajları ve fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçen ve etiketsiz olan çok sayıda ürüne el konulurken, işletmelere ise cezai işlem uygulandı.