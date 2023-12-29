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Gece saatlerinde Van-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı bir kamyonet hasar alırken, içerisindeki 3 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.



Kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan bağlantısı da tamamen kesildi. Bölgede önlem alan Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, alternatif yol ve heyelanın kaldırılması için incelemelerini sürdürüyor.

Heyelanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Karayolları 11. Van Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yıldırım, Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle tespit çalışması yaptıklarını belirterek, “Profesyonel dağcılar ve ekiplerimiz incelemelerde bulunuyor. İş makinelerimiz hazır durumda bekliyor.

Alternatif bir güzergah oluşturduk. Büyük araçlar için tünellerden geçişi programlıyoruz. Alternatif yol devam ediyor. Tehlikeyi büyük hale getirmeden gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra müdahaleyi yapıp trafiğe açacağız.

Ciddi bir malzeme var, kaldırılması da biraz zaman alacaktır. Trafik tedbirleri alındıktan sonra gerekli çalışmalara başlayacağız” dedi.

Alternatif yol olarak inşası devam eden tünelden ulaşımın kontrollü bir şekilde verilmesi için çalışmalara başlanırken, heyelan bölgesinin iki tarafında da yüzlerce araç geçiş için bekliyor.