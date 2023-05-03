İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere beldesinde doğa yürüyüşü yapan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) üyeleri tarafından engerek yılanı görüntülendi. Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) Başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ''her hafta yaptığımız etkinlik neticesinde Hakkari bölgesi ilçeleri tanıtmaya çalıyoruz.

Bu haftada Esendere bölgesinde 20 kişilik ekiple birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü sırasında büyüklüğü ile dikkatimizi çeken bu yılanı gördüğümüzde çok şaşırdık, bölgede nadir gören bir yılan türüdür.

Çoğu zaman dağcılık faaliyetlerimizde yılan gördüğümüz oluyor ama böyle büyük yılan görmedik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Hakkari bölgesinde kayıt altına alınan 22 yılan türünden biri olan ve ismi Ağrı engereği olarak bilinen Hakkari Şişen engereği saldırganlığı ile bilinir. Bu tür Hakkari de üç bölgede bulunuyor. Bu bölgeler Çevre köy, Esendere ve Dağlıca bölgesi. Bu türün oldukça zehirli ve ısırdığı zaman ölüme bile sebebiyet verdiğini öğrendik'' dedi.

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise görülen türün Ağrı engereği (Montivipera raddei) olarak bilinen zehirli türlerden biri olduğunu söyledi. Bu türün Doğu Anadolu Bölgesinin Ağrı, Iğdır, Kars, Van ve Hakkari illerinin çevresinde bulunan yüksek dağların kayalık kısımlarında yayılış gösterdiği ifade eden Ali Satar, bu türün vücut uzunluğunun da ortalama 100 santimetre aralığında olduğunu kaydetti.

Satar, “Bu tür habitat olarak genellikle taşlık bölgeler, kayalıklar, vadi yamaçları, taşlık yamaçlar, açık yamaçlarda bulunur. Geceleri aktiftirler ve alacakaranlıkta avlanırlar. Beslenme alışkanlığı, genelde avlayabildiği küçük kemiriciler, kertenkele türleri, kuş ve yumurtaları, küçük memeliler gibi canlılardır. Bu tür, gözden uzak ve gizli yaşamayı tercih eden bir tür olduğundan, karşılaşılması çok zor türlerdendir. İnsandan uzak durmayı tercih eden, gözden uzak yaşayan türlerden olmasının yanında, insanla karşılaşması anında sıkıştırılmadığı sürece derhal uzaklaşmayı tercih eden bir türdür.

Hareketleri gayet yavaş olan bu türün üstüne gidilmediği, sıkıştırılmadığı ve uzaklaşabilmesi için gerekli açıklık bırakıldığı sürece insandan uzaklaşmayı tercih edeceği söyleniyor. Fakat köşeye sıkıştırılır ve uzaklaşması için yeterli alan bırakılmazsa, yüksek sesli tıslamalarla birlikte hızlı ısırma saldırısı gösterileri ile karşısındakine gözdağı vermeye çalışabilir.

Daha da ısrarla üzerine gidilirse ve kendisini ciddi tehlike altında hissederse, tek savunma silahı olan zehir bezlerine bağlı dişleri ile ısırabileceği biliniyor. Zehri ise bilim dünyası tarafından insan hayatı için risk oluşturabilecek düzeyde etkili olarak kabul edilir ve dikkat edilmesi gereken yılan türlerinden birisi olarak literatüre alınmıştır” diye konuştu.iha