Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü T2 Tüneli civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bölgedeki köprüden dereye devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.