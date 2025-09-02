Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim dönemine başlayacak tüm gençlere başarı dileyen Bak, "Hayal ettiği mesleğe ulaşmak için gece gündüz çabalayıp üniversiteyi kazanan gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite hayatlarında da tüm imkanlarımızla daima gençlerimizin yanında olacağız. Bu yılda yükseköğrenime devam eden öğrencilerimizi, güçlü ve modern imkanlara sahip yurtlarımızda ağırlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Bakan Bak, 81 ilde yeni dönem için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi yurtlarımızda yalnızca barınma imkanı değil, gençlerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz. 3-4 kişilik odalarımızda öğrencilerimizi en iyi şartlarda ağırlamaya gayret ediyoruz. Ortak ders çalışma alanları, kantin ve kafeterya gibi sosyal ortamlarda 7/24 güvenlik hizmetiyle her daim hijyenik koşullarda hizmet veriyoruz. Kütüphaneler, hızlı, güvenli, ücretsiz internet erişimi ve diğer dijital imkanlarla gençlerimizin akademik başarılarını destekliyoruz. Sosyal, sportif, kültürel gelişmelerine katkı sunmak için kurslar, kamplar, geziler, atölyeler ve etkinlikler düzenliyoruz."

"Türkiye, yurt hizmetlerinde dünyada rol model"

Yeni yurtların engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde projelendirildiğine işaret eden Bak, "Eski yurtlarımızda da fiziki iyileştirmeler yapıyoruz. Uluslararası bir değerlendirme yaptığımızda görüyoruz ki birçok ülkede öğrenci yurdu uygulamaları Türkiye'deki kadar güçlü ve kapsayıcı değil. Gururla ifade ediyorum ki bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye, Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir. Sadece nicelik açısından değil, nitelik olarak da ülkemiz yurt hizmetlerinde de açık ara öndedir." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının merkezi yönetim anlayışı, düşük maliyet avantajı ve yaygın kapsama alanıyla çok ciddi fark oluşturduğunu vurgulayarak, "Türkiye modeli, devlet güvencesiyle hem en ucuz hem de en yaygın erişilebilir yurt sistemini dünyada aynı anda sağlayan tek örnektir. Türkiye'de yurtlar yalnızca barınma değil, devlet destekli yemek, sosyal faaliyetler ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Bütün bu veriler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'deki öğrenci barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. Türkiye, yurt hizmetlerinde dünyada rol modeldir. Bundan 23 yıl önce sıcak su erişiminin bile kısıtlı olduğu yurt hizmetlerinden bugün takip edilen öncü ülke olmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yatak kapasitesi yüzde 443 arttı"

Ülkeyi bu noktaya taşımak ve gençlere en iyi hizmeti sunmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 23 yıldır canla başla çalıştıklarını dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında sadece 182 bin 258 yatak kapasitesinde 190 yurt vardı. Bugün ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız kararlı ve vizyoner adımlarla 81 il, 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, kredi ve beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 19 milyar 568 milyon 987 bin lira kredi ve 14 milyar 444 milyon 843 bin 673 lira burs ödemesi olmak üzere toplamda 34 milyar 13 milyon 831 bin lira ödeme gerçekleşti. Ayrıca 2024 yılında 19 milyar 246 milyon 572 bin 581 lira beslenme desteği sağladık. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsizdir."

Bakan Bak; pandemi, deprem, yangın ve sel gibi felaketlerde 100 binlerce vatandaşı yurtlarda ağırladıklarına değindi.

Yurt başvuruları, 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

Yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmanın önemli bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Bak, "Elbette bu rakamlar bizim için nihai varış noktası değildir. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var. Onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya, çıtayı her geçen gün daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda an itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, adaletli ve şeffaf hizmet anlayışımızdan taviz vermeden süreci tamamlayacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan ve bununla birlikte bir yüksek öğrenim programından mezun olup ikinci üniversitesinde okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz. Hiçbir şekilde kimsenin dokunması mümkün değil. Bunun hepsi bilgisayar ortamında dijital olarak tamamlamakta. Titizlikle yürüttüğümüz süreçte öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre değerlendiriyoruz.

Öğrencilerimizi kazandıkları üniversitelere en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etmeye ve buna göre başarılı öğrencilerimizi otomatik olarak en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Dünyanın en büyük kapsayıcı modern ve konforlu yurt ağına sahibiz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek, tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı."

Gençlerin ihtiyaçları üzerinden bu süreci manipüle eden bir kesimin olduğunu belirten Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep aynı algıyla kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor ve yönlendiriyorlar. Bunlardan biri üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla denk bir yatak kapasitesinin olmayışıyla ilgili. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının verilerine göre örgün yükseköğretim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981'dir. Bu öğrencilerin hepsi yaşadığı şehrin dışına çıkmıyor. Belli bir kısmı kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye yerleşiyor. Evinden uzaktaki gençlerimizin ise bir kısmı bakanlığımıza başvuruda bulunurken, bir kısmı ev tutuyor, bir kısmı da özel yurtta kalmayı tercih ediyor. Bunlar tamamen kendi tercihleri. Yani öğrencilerimizin tamamı bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunmuyor. Burada esas olan yurtlarımızda barınmak için yapılan müracaatın karşılanmasıdır. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlarımıza toplam 398 bin 527 öğrenci müracaatta bulundu. Öğrencilerimizin 391 bin 772'sini yani yüzde 98,31'ini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Son iki yılda 100 öğrencimizden 98'ini yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Bu yıl da hedefimiz, talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir. Ailelerimiz ve gençlerimiz müsterih olsun."