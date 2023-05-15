Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, oy sayımı işlemi başladı.

YSK BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı son açıklamada, "Yurt içinde yüzde 71.64, yurt dışı yüzde 18.76 açıldı. Yüzde 69,12 toplam açılan sandık. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri veri girişini izlemektedir. Veri girişleri siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.. Veri girişinde aksama, gecikme söz konusu değildir.

Süreç önce sandık daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme ve YSK'ya aktarmaktadır. Herhangi gecikme, arıza sözkonusu değildir. Tüm sandıklar açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI YÜZDE 86,3

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde katılım oranı belli oldu. Buna göre seçime katılım oranı yüzde 86,3 oldu.

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