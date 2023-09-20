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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da yaklaşan kış sezonu öncesi doğal gaz abonelik işlemleri devam ediyor. Vatandaşların yoğunluktan dolayı fazlaca sıra beklediği AKSA’da, bu yoğunluğun minimuma düşürülmesi için çeşitli adımlar atılıyor.

Sabahın erken saatlerinde AKSA Şubesi önünde oluşan yoğunluk gündemden düşmezken, AKSA Van yeni tedbirlerle, oluşan talebe cevap vermeye çalışıyor.

Yoğunluğun azaltılması ve daha hızlı hizmet sunulabilmesi için önceki hafta 4 yeni vezneyi hizmete alan AKSA, şimdi de yeni bir adım attı.

AKSA, Van’ın Süphan Mahallesi’nde Mobil Gezgin Şube’yi devreye aldı.

Konuya ilişkin olarak AKSA’dan yapılan açıklamada, “Van Süphan Mahallesinde enerji dolu günler için adımlar atıldı. Aksa Mobil Gezgin Şubemiz Süphan Mahallesinde abone bağlantı işlemleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Enerji dolu günlere” denildi.