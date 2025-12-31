Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, yılbaşı döneminde Van turizminin İran pazarında ciddi bir durgunluk yaşadığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda yılbaşı tatili için kente gelen İranlı turist sayısının bu yıl beklentilerin oldukça altında kaldığını belirten Değer, İran’da paranın dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin hem yeni rezervasyonları azalttığını hem de mevcut rezervasyonlarda iptallere yol açtığını kaydetti.

“DOLULUK ORANLARI OLDUKÇA DÜŞÜK”

Van turizminin büyük ölçüde İran pazarına bağımlı olduğunu ve bu durumun özellikle yılbaşı gibi kısa süreli dönemlerde daha net hissedildiğini ifade eden Değer, “Şu an Van’daki otellerin doluluk oranları oldukça düşük, yüzde 10 seviyelerinde hatta bazı otellerde bunun da altında. Bu nedenle birçok arkadaşımız sezon bitimiyle birlikte otellerini kapatmak zorunda kaldı. Yılbaşı için aslında yaklaşık bir ay öncesinden ciddi bir talep vardı, rezervasyonlar gelmeye başlamıştı. Ancak son 10 gündür İran’da dolar kurunun hızlı yükselmesiyle birlikte bu taleplerde belirgin bir azalma yaşandı, hatta bazı rezervasyonlar iptal edildi. Bu durum doğal olarak yılbaşı dönemine dair beklentilerimizi de etkiledi.” şeklinde konuştu.

İran’da yaşanan ekonomik dalgalanmaların Van’daki konaklama sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Değer, döviz kurundaki artışın İranlı turistlerin seyahat planlarını ertelemesine ya da iptal etmesine neden olduğunu söyledi.

İRAN PAZARI DURGUNLAŞTI, VAN’DA YILBAŞI BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Bu tablonun yalnızca yılbaşı dönemine özgü olmadığını ifade eden Değer, son olarak şunları söyledi:

“Yılbaşı nedeniyle Van'da kısmi bir hareketlilik söz konusu. Ancak bu hareketlilik, geçmiş yıllarda olduğu gibi otelcinin yüzünü güldürecek, sezonu toparlayacak bir doluluk seviyesinde olmadı. Rezervasyonlardaki dalgalanma, son günlerde artan iptaller ve yeni taleplerin sınırlı kalması, yılbaşı döneminin beklentilerin altında geçeceğini zaten göstermişti bize. Bu nedenle yılbaşı sürecinin, otel işletmeleri açısından kısa süreli bir canlılık yaratmakla sınırlı kalacağı, ancak genel tabloyu değiştirecek bir etki yaratmayacağını söyleyebiliriz.”