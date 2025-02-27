Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde işaret ettiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlar için büyük bir yenilik vadediyor. 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan bu sistem, emeklilikte çift maaş imkânı sunarak gelir kaybını önlemeyi hedefliyor. Peki, bu sistem nasıl işleyecek, kimler yararlanabilecek ve primler nasıl ödenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Erdoğan’dan İlk Sinyal: Sistem Güçlenecek

AK Parti kongresinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak için “Tamamlayıcı Sigorta Modelleri” üzerinde durduklarını belirtti. “Sosyal güvenlik sistemimizi tahkim edeceğiz” sözleriyle duyurulan bu yenilik, milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem’in aktardığına göre, TES, emekli maaşlarının düşüklüğüne çözüm olarak devreye giriyor.

TES Kimleri Kapsayacak, Primler Nasıl Ödenecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışmaya devam eden herkesi kapsayacak ve zorunlu olacak. Emekli olup çalışmayı sürdürenler de şartları karşıladığında ikinci bir emeklilik hakkına sahip olacak. Sistem, mevcut SGK’dan bağımsız işleyecek. Prim ödemelerinde ise üçlü bir yapı öngörülüyor: Çalışan brüt maaşının en az yüzde 3’ünü ödeyecek, işveren aynı oranda katkı sağlayacak ve devlet de ödenen primin yüzde 30’u kadar destek verecek. Bu modelle birikimlerin daha hızlı artması planlanıyor.

Emeklilik Şartları ve Maaş Seçenekleri Neler?

TES’te emeklilik için şu an 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartı bulunuyor. Bu durumda bazı çalışanlar SGK emekliliğinden önce TES’ten maaş alabilecek. Ancak yaş şartının 60’a çıkarılması da tartışılıyor; nihai karar yasal düzenlemeyle belli olacak. Sistem, Orta Vadeli Program’a göre 2025’in son çeyreğinde aktif hale gelecek. Emekli olanlara ise iki seçenek sunulacak: İster aylık maaş, ister toplu ödeme. Böylece çalışanlar ihtiyaçlarına göre tercih yapabilecek.