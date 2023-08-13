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Beşiktaş, Talisca'ya yeniden siyah-beyazlı formayı giydirmek için harekete geçti. Al Nassr ile resmi temasları kuran Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibinin kapısını 12 milyon euroluk teklifle çaldı.

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİME GİTMESİ GEREKİYOR

Suudi Arabistan ekibinin Talisca için yapılan teklifi kabul etmesi durumunda, Beşiktaş ile futbolcu arasında maaş pazarlığı başlayacak. Al Nassr'da 10 milyon euro kazanan Talisca'nın maaşında büyük bir indirime gitmesi gerekiyor. Taraftarlar kendilerini oldukça heyecanlandıran bu gelişme sonrası Talisca için "Come to Beşiktaş" akımını başlatarak futbolcuya geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA DESTAN YAZDI

2016-2018 yıllarında Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Talisca, Süper Lig deviyle 80 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. haberler