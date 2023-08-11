WanHaber / Fatma Öztürk
Van Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan M. Nurettin Aras, Vali Ozan Balcı’yı ziyaret etti.
Dün sosyal medya hesabından Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine veda mesajı paylaşan ve Van’a hizmet etmekten duyduğu heyecanı dile getiren Van’ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, ayağının tozuyla Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti.
Vali Ozan Balcı, M. Nurettin Aras’a görevinde başarılar dilerken, eğitime verdiği öneme vurgu yaptı.
Vali Balcı, eğitime önem verdiğini ve eğitimcilere destek olacağını yineledi.