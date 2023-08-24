Tahmini Okuma Süresi: dakika

1992 yılında Muş ilinde doğdu. Aslen Kafkas göçmenidir. İlköğrenim ve Lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Yalova Valiliği’nde 106. Dönem Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yalova Valiliği’nde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Tekirdağ-Ergene ve Ankara-Kızılcahamam ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı.

Teftiş stajını ise Kocaeli ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde tamamladı. Eskişehir-Mihalgazi ve Giresun-Yağlıdere ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra, İngiltere Manchester Metropolitan Üniversity’de yurtdışı stajını yerine getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karabük Yenice Kaymakamlığına atandı.12/08/2022 tarihli İçişleri Bakanlığı onayıyla Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Yasin Erdem, yeni kararla Van’ın Gürpınar İlçe Kaymakamlığı görevine atandı