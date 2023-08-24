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1986 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlköğretim ve Lise eğitimini sırasıyla Kaptanpaşa İzzet Akçal İlköğretim Okulu ve Çayeli Vakıfbank Lisesinde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Çift Anadal Kapsamında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi.

Memuriyet hayatına Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2015 yılında 103.Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Sırasıyla Rize Pazar ve Bursa Kestel ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı.

Bursa Büyükorhan ilçesinde de kaymakam vekilliği stajını tamamladı. İngiltere Leicester Üniversitesinde 3,5 aylık dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunun ardından Denizli/Çardak kaymakamı olarak görevlendirildi. Yaklaşık 1,5 yıl Çardak Kaymakamı ve Çardak Havaalanı Mülki İdare Amirliği görevini yürüttü. 31.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama kararıyla Kırşehir/Akçakent Kaymakamı olarak atandı.

13.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Atama kararıyla Erzurum/Aşkale Kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Karaloğlu, son atamalar ile Van’ın Erciş İlçe Kaymakamlığı görevine atanmış oldu.

Kaymakam Karaloğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.