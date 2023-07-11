YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

3 Ağustos 1964 doğumlu Yasemin Yalçın, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu ve komedyendir. 1982'de liseden mezun olan Yalçın, aynı yıl İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na başladı. 1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı.

Ayrıca Yalçın, Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı. Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.

Yasemin Yalçın asıl çıkışını Yasemince'de oynadığı tiplemelerle yaşadı. Yasemin Yalçın, kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan İlyas İlbey ile evlidir.

YASEMİN YALÇIN FİLM VE DİZİLERİ!

Emlakçıyı Beklerken (tiyatro oyunu),

Vezir Parmağı (Sinema filmi),

Yasemince,

Aman Annem Görmesin,

Sana Bayılıyorum,

Yasemince 2000,

İnce İnce Yasemince,

Haşlama Taşlama,

Talih Kuşu,

Babamız Eğleniyor