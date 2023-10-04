Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, etkili olan sağanak yağış ile adeta coştu. Yaz döneminin kurak geçmesiyle neredeyse kuruma noktasına gelen Muradiye Şelalesi, yağan yağmurlarla tekrardan eski ihtişamlı günlerine kavuşuyor.

Yağışlı havada şelaleyi ziyarete gelen vatandaşlardan Harun Altınkaynak, “Muradiye Şelalesi son dönemde etkili olan kuraklık nedeni ile debisi düşmüştü. Bazı kolları ise kurumuştu. Şu an yağmurların başlaması ile şelale adeta can buldu. Bu güzelliği canlı bir şekilde görmek için yağışlı havaya aldırış etmeden geldim. Hakikaten burası dört mevsim ziyaret edilecek istisnai yerlerden biri. Bu yağışlı havada şelalemizin coşkulu bir şekilde aktığını görmek için herkesi buraya bekliyorum” dedi. iha