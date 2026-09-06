Van İl Müftüsü değişti: Yeni müftü Kadir Koçak oldu!

Van'da maç esnasında yapılan kurban kesimi yorumcuları krize soktu

Van Spor'a yapılan saldırı sonrası ilk görüntüler

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