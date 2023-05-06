Millet İttifakı'nın Van’da yaptığı mitingde teröristlerin alkışlandığını ve açık şekilde teröre destek verildiğini söyleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve mitingte zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın Van mitinginde teröre alkış tuttuğunu söyleyen Koç, “Trabzon’un evladı olduğunuzu söylüyorsunuz. Nasıl söyleyebilirsiniz? O eliniz nasıl kalktı? O eliniz kırılsın, onları alkışlayan eliniz tutulsun. Yazık günah değil mi? Bu memlekette; bin senedir, biz bu topraklara ayak bastığımızdan beri kadınıyla erkeğiyle her mücadelede sizler hep en önde oldunuz, cepheye hep silah taşıdınız. Arka planda hazırlık yaptınız, kılık kıyafet diktiniz, yemek pişirdiniz, erkeklerinizle cephede mücadele ettiniz. Değişmeyen bir hikaye, bin senedir devam ediyor. Aynı şekilde yine bu mücadele devam ediyor ve buralı olduğunu söyleyen birileri de gidip onları alkışlıyor. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

İHA-WanHaber